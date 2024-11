La squadra di Trocini non riesce ad entrare praticamente mai in partita e gli amaranto passeggiano al “Provinciale”

Continua a faticare in trasferta il Rende che frena ancora lontano dal "Lorenzon". Stop biancorosso questa volta a Trapani che cala il poker alla formazione di Bruno Trocini. Partita a senso unico quella giocata al “Provinciale”. Il Trapani aggredisce i calabresi sin dai primi secondi con un tiro di Evacuo fuori di poco. È lo stesso centravanti a sbloccare il match al 4' con un colpo di testa che Forte riesce a deviare, ma la palla aveva già nettamente varcato la linea di porta. Il Trapani non si ferma e al 16', in mischia sugli sviluppi di un corner, con Murano trova lo spiraglio giusto e raddoppia. Granata vicini al tris con Palumbo che ci prova dalla lunga distanza, Forte però stavolta salva. Timida la reazione del Rende, con un paio di calci di punizione messi in mezzo, sui quali Furlan non si fa sorprendere, e con un sinistro di Blaze che però non impensierisce più di tanto il portiere di casa. Stesso monologo nella ripresa. Trapani padrona del campo. Rende mai in partita se non i qualche lampo dei singoli. Al 9' Silvestri cala il tris sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al 35' c’è il poker del Trapani: lo firma Fazio con un sinistro che non lascia scampo a Forte.