Lo scorso 21 febbraio con il blitz di Palermo, il Catanzaro prese consapevolezza, definitiva, della propria forza, avviando quel percorso positivo che poi lo condusse al secondo posto in classifica. A distanza di sette mesi i giallorossi tornano al Barbera con diversi protagonisti di quella bella impresa, ma anche con qualche volto nuovo, ingaggiato per spingere le aquile verso la prima posizione.

«Da allora – spiega il tecnico Antonio Calabro - il Catanzaro ha cercato di mantenere la fisionomia che ci ha contraddistinto da quella partita in poi, mentre il Palermo è cambiato nel sistema di gioco, nell’allenatore e negli interpreti, soprattutto nel reparto avanzato. Per la rosa che ha a disposizione, il Palermo sarà sicuramente una delle squadre che si contenderanno il campionato fino alla fine».

L’avvio di campionato non è stato eccellente dal punto di vista del gioco e dei risultati, ma si è soltanto all’inizio e le prime gare di solito servono da rodaggio. Allo stesso tempo, per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica, la squadra di Antonio Calabro domani pomeriggio a Palermo è chiamata a conquistare un’altra vittoria, per dar seguito al successo di mercoledì in coppa, dopo il deludente pari interno con il Potenza. «Per quello che abbiamo mostrato in campo – commenta in merito il trainer giallorosso - sicuramente due punti persi, ma nell’arco del campionato non sempre si raccoglie ciò che si merita».

Anche la squadra siciliana mira ai tre punti, dopo aver perduto a Taranto. In settimana pure per i rosanero è arrivata la vittoria con annessa qualificazione in coppa ai danni del Monopoli e nel prossimo turno ci sarà proprio il confronto tra il Catanzaro ed il Palermo. Ma adesso le attenzioni sono rivolte alla partita di domani del Barbera. Si gioca alle 14,30 e il tecnico Calabro dovrebbe riproporre la stessa formazione che domenica scorsa ha pareggiato con il Potenza, con l’unica eccezione rappresentata dall’innesto di Risolo al posto dell’acciaccato Cinelli, che non figura nell’elenco dei convocati.

L'elenco dei convocati

Questi i calciatori partiti per la Sicilia. Portieri: 1. Nocchi, 12. Romagnoli, 33. Branduani. Difensori: 4. De Santis, 5. Martinelli, 13. Fazio, 14. Scognamillo, 15. Monterisi, 44. Gatti. Centrocampisti: 3. Tentardini, 6. Welbeck, 8. Verna, 17. Porcino, 19. Ortisi, 21. Risolo, 23. Vandeputte, 37. Bearzotti, 77. Rolando. Attaccanti: 7. Curiale, 9. Vazquez, 10. Bombagi, 29. Carlini, 99. Cianci