Nella squadra laziale ci sono tre positivi al covid e il gruppo non è salito sull’aereo in volo verso Lamezia Terme

Rischia di saltare la partita fra la Vibonese e la Viterbese, inizialmente prevista per domenica alle ore 15 al Luigi Razza.

In serata è arrivata una comunicazione della Lega Pro, che spostava l’orario della partita alle 20.30, sempre di domenica.

Ma sui propri canali social la Viterbese comunicava quanto segue: «La U.S. Viterbese 1908, nel comunicare che gli ultimi tamponi hanno dato esito positivo per altri tre componenti del gruppo squadra, vuole esprimere profondo rammarico per la spiacevole situazione che si è creata.

Il gruppo, infatti, in procinto di salire sull’aereo in direzione Lamezia Terme si è visto costretto a cambiare programma e ad affrontare la lunga trasferta in pullman».

Tutto questo «considerando che, al momento, non si conosce l’esito di numero 7 tamponi che, stando a quanto comunicato dall’azienda predisposta, potrebbero essere positivi. Una situazione surreale alla quale la Lega ha risposto spostando la gara dalle ore 15 alle ore 20.30».

Ma non finisce qua poiché non si è ancora potuti partire con il pullman in quanto non sono stati consegnati i risultati di 7 tamponi di altri tesserati. Da capire, allora, se la partita si potrà disputare, se la Lega Pro disporrà il rinvio, oppure se la Vibonese vincerà 3-0 a tavolino.