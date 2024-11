Centottanta minuti al gong. Il campionato di Serie C volge al termine. Assegnato il premio più ambito (Juve Stabia in Serie B) non resta che delineare la zona playout e la griglia playoff. Quegli spareggi promozione diventati nelle ultime settimane un obiettivo praticamente per tutte. Ma come funzionano? Sarà una strada lunga e tortuosa. Divisa in tre fasi: playoff del girone, playoff nazionali e final four.

Si parte il 12 maggio con il primo turno degli spareggi del girone a cui accederanno le squadre classificate al termine della regular season dal quinto al decimo posto. In gara unica, La quinta sfiderà la decima. La sesta la nona. La settima l’ottava. Le nove vincenti, più le tre quarte classificate al termine della regular season, si ritroveranno di fronte, sempre in gara unica, tre giorni dopo, il 15 maggio.

Le sei formazioni che la spunteranno voleranno alla fase nazionale in cui entreranno in gioco le tre squadre terze classificate di ogni girone al termine del campionato più la vincente della coppa Italia di Serie C. Qui le sfide saranno articolate tra match d’andate e ritorno. In caso di doppia parità decisiva la differenza reti.

Le cinque formazioni vincitrici accederanno al secondo turno nazionale. Lì dove ad attenderle ci saranno le tre squadre classificate al secondo posto di ciascun girone al termine della regular season. Otto gruppi. Quattro partite tra andata e ritorno e differenza reti determinate in caso di doppia parità.

Le quattro formazioni vincenti si sfideranno nella final four mediante un sorteggio. I due confronti saranno disputati tra andata e ritorno e anche qui bisognerà stare attenti ai gol fatti e subiti. In caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari di 15’ e, perdurando il segno X, di deciderà tutto ai calci di rigore. Le due squadre vincenti le “finali play off” salteranno direttamente tra i cadetti.