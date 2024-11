C’è grande attesa per il derby di domenica di serie C Nazionale che vede opposte la Calabria Swim Race del duo Domenico Gallo - Mirella Mirarchi ed il Ct Lamezia Terme di Raffaele La Scala. Le due realtà tennistiche scenderanno in campo con stati d’animo diversi: la formazione di casa capitanata da Giancarlo Zurzolo si presenta all’appuntamento con la volontà di riscatto per la sconfitta rimediata la settimana scorsa in quel di Gioia Tauro. La formazione biancoverde ha ben figurato non dando mai l’impressione di essere dominata. L’ex di turno Gabriele Alfieri e il sempre pronto Antonio Pileggi cercheranno di ottenere i primi punti stagionali e guardare con maggiore tranquillità il prosieguo del torneo. Nessuna certezza sulla formazione iniziale che scenderà in campo viste le non perfette condizioni di alcuni elementi e le bocche cucite di questi ultimi giorni. Di contro Andrea Grazioso e compagni vorranno confermare la prestazione che ha portato al pari ottenuto contro i vice campioni regionali del Ct Polimeni.

Dovrebbe essere invece al completo la formazione giallorossa che, con il siracusano Matteo Covato, Marcello Lanciano e Fabio Grillo, ha effettuato allenamenti mirati per raggiugere il top della condizione. Tra i convocati risulta anche il francese Paul Albert Valsecchi, ultimo arrivato durante la campagna acquisti della formazione giallorossa. Si prospetta, quindi, una partita elettrizzante tutta da vivere con la certezza che, i vivai Aldo Moraca e Nuru Agustin Simek da una parte e la coppia catanzarese Andrea Trapani e Giuseppe Tallarico, dimostreranno quando chiamati in causa, le tradizioni sportive delle due compagini.

Per entrambe le formazioni la gara rappresenta un crocevia determinante della stagione, la conferma anche nelle parole del catanzarese Fabio Grillo: «È una gara determinante in questo momento della stagione. Abbiamo preparato bene la partita in cui dovremo fare tutto il possibile per ottenere una vittoria che sarebbe fondamentale per il nostro futuro. Dovremo essere bravi a fare il nostro gioco e allo stesso tempo dobbiamo stare attenti a non esaltare le qualità della squadra avversaria. Una gara di testa, gambe ma soprattutto di equilibrio cercando di mantenere sempre il controllo del gioco». Si prevede il pubblico delle grandi occasioni per il match di domani che si disputerà a contrada Magolà in quel di Lamezia Terme con inizio alle 9.30