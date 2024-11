Turno particolarmente ostico per le formazioni calabresi. Si parte da Monopoli-Reggina e si chiude lunedì con il super match Trapani-Catanzaro

Attacco alle corazzate. Potrebbe essere questo il titolo in prima pagina nel giorno dell’anteprima della decima giornata di Serie C. Per le calabresi, un turno particolarmente ostico e difficile, che inizierà sabato e si concluderà lunedì. Ad aprire la giornata il match clou di Monopoli dove sbarcherà la Reggina di Agenore Maurizi.

I gabbiani vantano il secondo miglior attacco del raggruppamento e la seconda miglior difesa, meglio ha fatto solo il Catania. In casa non ha mai perso quest’anno. Basterebbe questo per capire quanto la trasferta sia da prendere con le pinze dal gruppo amaranto, che lontano dal “Granillo” viaggia troppo spesso a corrente alternata.

Un po’ l’andamento del Rende, ma in casa. Al “Lorenzon” i biancorossi non hanno mezze misure. Due sconfitte e due vittorie. Sul campo silano arriva una Paganese in rimonta anche se la vittoria azzurro-stellata manca ormai dal lontano 2 settembre quando i campani sbancarono il San Vito-Marulla di Cosenza.

Quel Cosenza che, dopo il turno di riposo, si ritrova in fondo alla classifica. Un risveglio da incubo per i lupi silani di Piero Braglia che, guardando il bicchiere mezzo pieno, ha avuto 15 giorni per preparare il match della riscossa contro il Bisceglie. Chiuderà il turno il monday night tra Trapani e Catanzaro. Ma questo è un altro capitolo.