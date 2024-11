Settecentotrentadue tagliandi. Al momento sono questi i biglietti disponibili per la tifoseria della Reggina al “Luigi Razza” di Vibo Valentia per la sfida playoff contro la Vibonese. Pochi ma legati all’omologazione della gradinata ospiti dell’impianto vibonese che domenica alle 15:00 accoglierà i supporter provenienti da Reggio Calabria. Ecco perché in città è corsa al biglietto. Attualmente non esistono limitazioni, quindi, esaurita la prevendita, i tifosi amaranto potranno acquistare il tagliando anche negli altri settori qualora questi non fossero già stati opzionati dai supporter della Vibonese che per l’ultima partita casalinga della stagione starebbero organizzando una presenza massiccia tra tribuna e curva.

Punti pesanti. Vibonese versus Reggina è una partita che mette sul piatto punti pesanti. In zona playoff, ovviamente. La squadra di Nevio Orlandi è obbligata a vincere per sperare ancora negli spareggi promozione. Il gruppo di Roberto Cevoli potrà giocare con meno pressioni.