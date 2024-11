Sciolti anche gli ultimi dubbi. A Vibo è tutto pronto per la decima giornata del campionato di Serie C. Domani alle 14:30 al Luigi Razza” andrà in scena la sfida tra Vibonese e Virtus Francavilla. Alla vigilia parola al difensore rossoblu Andrea Malberti, dieci anni nelle giovanili del Milan, divenuto punto fisso della difesa rossoblu.

Con lui in campo, e tanti difensori in infermeria, mister Orlandi ha fatto di necessità virtù: «Non è stato semplice per me ambientarmi alla nuova categoria – racconta Malberti ai microfoni di “Vibonese Channel” – soprattutto nelle prime due, tre partite. A Catanzaro, per esempio, ho sofferto tanto – spiega – però andando avanti, anche grazie ai miei compagni è andata sempre meglio».

E in effetti Malberti, pian piano si è cucito addosso la maglia da titolare: « La forza della nostra squadra è che non ci sono titolari e riserve – sottolinea il difensore scuola Milan – chi gioca da sempre il massimo e chi resta in panchina sostiene i propri compagni. Personalmente – continua – spero di potermi togliere qualche altra bella soddisfazione. Guardando in generale al momento della squadra, rimarca – sappiamo che dobbiamo tenere i piedi per terra, approfittare del momento positivo e mettere in cascina più punti possibili affrontando ogni partita come se fosse una finale. È questo il nostro spirito – chiosa – e sarà così anche contro il Francavilla».