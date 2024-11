Hinterreggio e Rende finisce 0-0. Nuova sconfitta per il Montalto. Vince il Roccella. Pari per la Gioiese

COSENZA - Tutti aspettavano il derby calabrese tra Hinterreggio e Rende. Ne è venuto fuori uno scialbo 0-0. Un risultato ad occhiali in cui, forse, avrebbe meritato di più la formazione silana poco cinica sottoporta. Sorriso pieno per il Roccella che travolge in casa per 3-1 la Leonfortese e torna a farsi sotto in classifica. Festeggia un buon punto la Gioiese. La formazione viola lo strappa via in trasferta sul campo dell'Orlandina. Ennesimo ko, invece, per il Montalto. La cura Altomare non produce gli effetti sperati. Biancoazzurri ko con il Torrecuso.



Questo il quadro completo:



Battipagliese - Due Torri 3-0 (44' pt Odierna, 26' st Esposito, 34' st Esposito)

Hinterreggio - Rende 0-0

Neapolis - Akragas 2-2 (1' pt Meloni, 3' pt Moxedano, 23' pt D'Auria, 43' st Chiaria)

Nerostellati Frattese - Agropoli 3-2 (26' pt Tarallo, 29' pt Toscano, 13' st Marotta, 19' st Costanzo, 50' st Cuomo)

Noto - Sorrento 2-0 (25' pt Rabbeni, 40' st Salese su rigore)

Orlandina - Nuova Gioiese 1-1 (37' pt Galia, 27' st Fiorino)

Roccella - Leonfortese 3-1 (2' pt Dorato, 7' pt Coluccio, 22' pt Femia, 42' st Gambino)

Tiger - Progreditur Marcianise 0-1 (3' st Conte)

Torrecuso - Comprensorio Montalto Uffugo 3-0 (27' pt Perna su rigore, 17' st D. Zerillo, 19' st Aracri).