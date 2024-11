La squadra di Giampà mette in tasca il derby contro i cugini neroverdi mentre i ragazzi di Zito si disfano anche del Paceco. E al “Razza” rossoblu due volte avanti e due volte raggiunti

Bene ma non benissimo. La Vibonese allunga la sua personale striscia di risultati utili di fila, blocca la battistrada Ercolanese, ma al triplice fischio mastica amaro. Non basta il solito timbro di Allegretti e la pennellata su punizione di Tito ai rossoblu per mettere in tasca l’intera posta in palio. Due blackout penalizzano i locali e fanno sorridere gli ospiti che con El Quazni (doppietta) portano via dal Luigi Razza un punto.

Quello che avrebbe voluto portare, quantomeno, via l’Isola Capo Rizzuto da Acireale. Giallorossi battuti e affondati dalla staffilata di Gualdi.

Un gran gol spezza l’equilibrio anche a Cittanova. La squadra di Zito non si ferma più e sul proprio campo batte anche il Paceco. Ortolini apre e chiude la contesa. Nel mezzo la firma di Foderaro ed i due gol degli ospiti che servono solo a rendere meno amaro il passivo.

Piange la Palmese di Pellicori. Al Ninetto Muscolo di Roccella i neroverdi lasciano l’intera posta in palio ai padroni di casa allenati da Mimmo Giampà. Jaboah apre le danze. Molinaro pareggia i conti. Ma è solo un’illusione perché nella ripresa il Roccella dilaga e con la doppietta di Jaboah ed il tris di Faiello lascia solo le briciole agli avversari.