Sfida delicata per gli amaranto in un campo difficile e contro un avversario ostico, mentre la capolista ospita la Sancataldese. Vibonese e Locri in casa: il programma

Nove giornate al termine del campionato di Serie D: la scorsa settimana raccontavamo di una competizione che si riapre, grazie all’inaspettata vittoria dell’Acireale contro il Siracusa.

La Reggina, contestualmente vittoriosa contro l’Enna, ora vola a Paternò per continuare a coltivare il sogno promozione. Allo stadio “Falcone-Borsellino” gli amaranto saranno attesi da un match spigoloso e per nulla scontato: servono mentalità e attenzione per non inciampare in un pericoloso passo falso.

Dietro alla Reggina, inseguono Scafatese e Sambiase. I campani sono in un buon momento, hanno battuto i giallorossi e la Vibonese nelle ultime due partite, ora il derby regionale contro il Pompei. La truppa di Morelli, invece, ospita un Ragusa in crescita.

Ha perso il passo delle primissime la Vibonese, ferma a quota 45 punti: gli uomini di Facciolo ora affronteranno il Sant’Agata, obiettivo tre punti per consolidare il quinto posto.

Situazione delicata in casa Locri: il Cavallo alato non vince dal 15 dicembre, al “Macrì” arriva adesso il Castrum Favara. Un solo imperativo: vincere per non ritrovarsi in piena zona retrocessione.

Il prossimo turno

Akragas-Acireale

Pompei-Scafatese

Licata-Enna

Locri-Castrum Favara

Nissa-Igea Virtus

Siracusa-Sancataldese

Paternò-Reggina

Sambiase-Ragusa

Vibonese-Sant’Agata

La classifica

Siracusa 57

Reggina 54

Scafatese 51

Sambiase 49

Vibonese 45

Igea Virtus 36

Nissa 36

Paternò 34

Ragusa 32

Castrum Favara 30

Pompei 28

Enna 27

Acireale26

Sancataldese 24

Locri 23

Sant’Agata 22

Licata 20

Akragas 14