Sersale e Castrovillari sparano a salve e mettono in tasca un punto che non serve a nessuno delle due. Exploit degli amaranto di Galati a Cava. Palmese bloccata dal Pomigliano

Dopo l’anticipo tra Rende e Sicula Leonzio, nel pomeriggio si sono giocate tutte le altre gare in programma nella 31^ giornata di serie D. A Cava de' i Tirreni colpaccio del Roccella contro la Cavese. La Palmese raccoglie solo un punto contro il Pomigliano. Zero a zero inutile nel derby tra Sersale e Castrovillari.

Questi i risultati completi:

Rende – Sicula Leonzio 1-0

Aversa Normanna – Turris 1-0

Cavese – Roccella 3-2

Gladiator – Gragnano 1-1

Igea Virtus – Due Torri 3-0 (a tavolino)

Palmese – Pomigliano 1-1

Sancataldese – Gela 3-0

Sersale – Castrovillari 0-0

Sarnese – Frattese 2-1

Alessio Bompasso