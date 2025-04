Vincere per regalarsi un finale tutto da vivere: dopo aver inanellato sette vittorie di fila, la Reggina vuole salire sull’ottovolante e portarsi a una sola lunghezza dalla capolista Siracusa, che questo weekend osserva il turno di riposo. Contro la Nissa è una ghiotta occasione per tallonare da vicinissimo gli aretusei in vista delle ultime tre partite.

Gli amaranto avranno dalla loro parte il tifo della Vibonese: la truppa di Facciolo, in grave crisi di risultati, deve ancora ipotecare i play-off e spera dunque in un passo falso dei siciliani, sesti in classifica. L’Enna, che deve salvarsi, non farà sconti a Terranova e compagni.

Situazione diversa per il Sambiase, che però vuole ritrovare il sorriso dopo oltre un mese senza successi: i lametini, quarti a +7 sulla Nissa, dovrebbero essere certi dei play-off ma contro l’Acireale hanno l’occasione di mettere il punto esclamativo su una stagione comunque fantastica.

Ultime speranze salvezza per il Locri – oggi ultimo in classifica - che a Ragusa deve ritrovare obbligatoriamente i tre punti per non lasciare scappare le dirette concorrenti.

Il 31esimo turno

Acireale-Sambiase

Sant’Agata-Pompei

Enna-Vibonese

Licata-Paternò

Igea Virtus-Sancataldese

Ragusa-Locri

Reggina-Nissa

Scafatese-Castrum Favara

Riposa: Siracusa

La classifica

Siracusa 69

Reggina 65

Scafatese 53

Sambiase 50

Vibonese 46

Nissa 43

Paternò 39

Pompei 24

Igea Virtus 34

Ragusa 31

Sancataldese 31

Castrum Favara 29

Acireale 29

Enna 28

Licata 25

Sant’Agata 23

Locri 22