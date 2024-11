La Vibonese blocca la capolista Troina e torna a macinare punti in classifica. La Cittanovese riacciuffa la Palmese e Pellicori si infuria. Successo “salva-panchina” per il Roccella. Ancora a secco l’Isola

Un punto per ripartire dopo una settimana disastrosa. La Vibonese stoppa la capolista Troina e riprende fiato. In classifica e in tutto il resto. Quello che serviva per superare il momento no e proiettarsi ai prossimi impegni con rinnovato entusiasmo. Zero i gol a referto ad Enna, diverse tuttavia le occasioni da una parte e dall’altra con la Vibonese più pericolosa ma poco precisa quanto gli avversari davanti la porta. Finisce ad occhiali. E per il momento va bene così.

Equilibrio pressoché totale anche nel derby tutto calabrese della settima giornata tra Cittanovese e Palmese. Vantaggio neroverde al 26’. Pareggio di casa al 5’ della ripresa. Un gol che fa andare su tutte le furie il trainer ospite Pellicori incapace, tuttavia, di trovare la chiave di volta del match anche con l’uomo in più per l’espulsione di Foderaro.

Torna a respirare il Roccella. Torna a farlo soprattutto il suo tecnico, Mimmo Giampà. A far sorridere il trainer amaranto la vittoria contro il suo Messina. Club con cui Giampà ha toccato il punto più alto della sua carriera da giocatore. A decidere la sfida il gol Chiochia al 12’. Quanto basta per rispedire i peloritani dall’altra parte dello Stretto con un pugno di mosche.

A secco anche l’Isola Capo Rizzuto. La Nocerina passeggia sui giallorossi e con le sue bocche di fuoco principali cala il tris lasciando all’ultimo posto i crotonesi.