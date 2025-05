Il Cavallo Alato non riesce a volare. Vantaggio dopo pochi minuti con Leveque ma nei minuti di recupero Mokulu manda in purgatorio gli amaranto

A inizio stagione sembrava un'ipotesi lontanissima, un miraggio più vicino all'utopia che alla realtà. Invece quello che era solamente un pensiero da tenere lontano, col passare delle domeniche lo spettro è divenuto sempre più tangibile: il Locri retrocede in Eccellenza.

La partita

Nell'ultima giornata del campionato di Serie D (girone I) il Cavallo Alato non riesce a spiccare quel volo che gli avrebbe consentito il mantenimento della categoria. Invece nel match interno contro l'Acireale finisce 1-1 che lo condanna all'ultimo posto. Eppure la prima frazione si era chiusa sul parziale di 1-0 grazie al gol di Leveque. Una vittoria che sembrava andare in porto ma, proprio nei minuti di recupero, Mokulu butta in faccia la doccia ghiacciata con il gol del pareggio. Non è servito il cambio di allenatore in settimana, con l'esonero di Scorrano e il richiamo di Cozza.

Il tabellino

LOCRI: Lauritano; Pantano, Vasilios, Kremenovic, Fangwa (31' st Morrone); Simonetta (31' st Aquino D.), Larosa (16' st Pelle), Leveque; Scarfiello, Nash (16' st Santella), Ficara (38' st Molvadgaard). A disp.: Donini, Pipicella, Aquino V., Gualtieri. All. Cozza

ACIREALE: Zizzania; Piccolo, Petta, Paglia, Dampha; Damcevski, Andreassi, Iuliano; Santovito, Mokulu, De Martino. A disp:

ARBITRO: Matteo Cavacini di Lanciano (assistenti Nicola Giancristofaro e Antonio Bruno entrambi di Lanciano)

MARCATORI: 11' pt Leveque (L), 53' st Mokulu (A)