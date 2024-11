E’ il derby della vendetta per i silani dopo il poker subito all’andata dalla formazione di Dal Torrione. Match della disperazione per Castrovillari e Sersale

Sfide cruciali nella 24^ giornata di Serie D. Partite che potrebbero destabilizzare o confermare gli equilibri tanto in testa che in coda alla graduatoria generale del massimo torneo dilettanti.

Fattore “tavolino”. Un turno in cui sorride il Roccella che ha già messo in tasca i tre punti a tavolino contro il Due Torri e che accende i riflettori sul derby d’alta quota tra Rende e Palmese. Nessuno delle due vuole perdere per continuare la rincorsa alla prime.

Derby da vendetta. I silani devono vendicare la gara d’andata che vide il successo perentorio per 4-1 della squadra di Mario Dal Torrione, pronta al bis, e regina indiscussa delle straregionali.

AAA salvezza cercasi. In fondo alla classifica, invece, servirà la partita perfetta al Castrovillari e al Sersale per continuare a tenere accesa la fiammella salvezza. E’ l’ultima chiamata per i catanzaresi di scena a Torre del Greco contro la Turris. Match difficile anche per i rossoneri di Gaetano Di Maria ospiti sul campo del Gela.

Alessio Bompasso