Nella seconda giornata, Roccella, Hinterreggio e Montalto a caccia del bis dopo l’exploit del primo turno. Punta al riscatto il Rende impegnato in trasferta sul campo del Sorrento. Sfida proibitiva per la Gioiese contro l’Akragas

REGGIO CALABRIA - Con la Lega Pro in salsa calabrese esaurita già oggi, i riflettori, domani, saranno puntati tutti sulle cinque formazioni di casa nostra inserite nel girone I di Serie D. E dopo un primo turno super, il Roccella prova a centrare il bis nell’esordio casalingo contro l’Orlandina. Mister Galati ha dovuto lavorare parecchio sulla testa dei suoi in settimana per tenere tutti con i piedi per terra. Domani alle 15:00 la prova della verità contro una formazione, quella siciliana, reduce dal pareggio con il Torrecuso. Il Roccella sarà l’unica formazione calabrese a giocare tra le mura amiche. Trasferte per le altre capofila Hinterreggio e Montalto. I reggini saranno di scena a Battipaglia, mentre i silani volano sul campo del Noto, squadra rimasta a zero punti dopo il primo turno. Trasferta, sulla carta, difficilissima per la Nuova Gioiese che cerca il colpaccio ad Agrigento sul campo dell’Akragas. Bella sfida tutta da gustare anche quella tra Sorrento e Rende, due delle formazioni più attese del torneo ma reduci da altrettanti passi falsi alla prima giornata. Il rende non è andata oltre lo 0-0 contro la Battipagliese. Ha fatto peggio il Sorrento ko contro il Marcianise. (ab)