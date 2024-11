Due volte Rotulo e Lanza firmano il successo per i padroni di casa in una gara senza grandi stimoli, con la formazione calabrese retrocessa la scorsa settimana e la squadra siciliana ormai salva

Entrambe senza avere più nulla da chiedere alla classifica, hanno dato vita a una gara che, per diversi aspetti, può e deve avere senso solo in ottica futura. Il Castrovillari ha salutato domenica scorsa il torneo di Serie D, il Licata oramai salvo si gode l’ultimo impegno casalingo per ricevere gli applausi dei propri sostenitori festeggiando insieme il prezioso traguardo delle 1000 vittorie nel corso della propria storia.

Quando non si hanno stimoli, facile aggrapparsi a numeri per dare un senso a un incontro che nasce già con importanti demotivazioni, ne viene fuori una gara senza mordente, entrambe non hanno più possibilità di migliorare quanto fatto in campionato ma è giusto per onorare il campionato.

Dopo appena 8 minuti passa il Licata con Rotulo, abile ad anticipare la conclusione eludendo il proprio difensore in verità distante. Dopo pochi minuti, al 17’ Lanza sfrutta una corta respinta di Aprile, bravo in precedenza ad opporsi a Di Fatta e allo stesso Lanza, micidiale la seconda conclusione. Terza marcatura per il Licata ancora con Rotulo, minuto 27’ che di testa, su traversone di Scopelliti servito da Francia, la piazza nell’angolo destro del portiere rossonero. Classica rete che poi sarà quella della bandiera con Izco che, defilato sulla destra della trequarti avversaria, indovina una traiettoria che scavalca il portiere locali Orlando probabilmente un po' fuori dai pali.

Gara che ha vissuto altre emozioni quasi esclusivamente a favore dei padroni di casa, liberi di giostrare come meglio hanno voluto anche per la scarsa opposizione degli avversari. Nel Castrovillari debutto dall’inizio per il portiere Aprile, bravo in alcune circostanze, debutti anche per i fratelli Grosso, ragazzi che potrebbero essere le prime pietre su cui basare quello che potrà essere la stagione in Eccellenza.

Tabellino

Licata-Castrovillari 3-1

LICATA: Perkons, Orlando (72' Saito), Pino, Cappello; Scopelliti (80' D'Amico), Rotulo, Francia (72' Currò), Di Fatta (72' Giannone), Lanza (81' Cipriano), Minacori, Haberkoni. A disp.: Gibaldi, Calaiò, Murgia, Pedalino. All. Romano. CASTROVILLARI: Aprile, Cannino, Dimitrov, Oproiescu, D'Amore (80' Candilio), Conti (84' Grosso An), Izco, Cosenza, Khoris, Monaco (73' Jawara), Andreassi (90' Grosso S.). A disp.: Patitucci, Visciglia, Scognamiglio, Abbenante, Nicoletti. All. Caveliere.

Marcatori: 8’ Rotulo (L), 17’ Lanza (L), 27’ Rotulo (L), 50’ Izco (C)

Arbitro: Gianpasquale Tedesco di Battipaglia Assistenti: Federico Corbelli di Rimini - Michele Pagano di Brescia