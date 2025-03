Derby cruciale per gli amaranto nella corsa alla vetta, mentre i rossoblù devono difendere i play-off. Atteso il riscatto del Locri, ma contro la Scafatese terza in classifica non sarà semplice

La stagione di Serie D entra nel vivo: mancano sei giornate al termine della regular season e le squadre hanno sempre meno margine d’errore. Reggina e Vibonese si preparano a un derby cruciale nella 29ª giornata, con obiettivi ben definiti. Gli amaranto inseguono la capolista Siracusa, di scena a Licata e avanti quattro punti. L’obiettivo è chiaro: non perdere terreno fino alla 31esima giornata, quando gli aretusei osserveranno il turno di riposo e la Reggina potrà accorciare il distacco a -1.

Discorso diverso ma al tempo stesso uguale per la Vibonese: la truppa di Facciolo sembrava ormai certa dei play-off ma i quattro punti conquistati nelle ultime cinque partite hanno fatto riavvicinare pericolosamente la Nissa, dietro ora sole quattro lunghezze.

Tre punti in più dei rossoblù per il Sambiase, pronto per la pericolosa trasferta contro il Sant’Agata ultimo in classifica. Un crash test che serve anche per valutare gli effetti dell’ultima cocente sconfitta nel derby con la Reggina.

Impegno a Scafati, infine, per il Locri: dopo aver osservato un turno di riposo per via del rinvio del match contro l’Igea Virtus – in programma il 2 aprile – il Cavallo alato non può più lasciare punti per strada. Pena, la retrocessione.

La 29esima giornata

Acireale-Paternò

Sant’Agata-Sambiase

Igea Virtus-Pompei

Ragusa-Nissa

Scafatese-Locri

Castrum Favara-Sancataldese

Licata-Siracusa

Reggina-Vibonese

Enna: riposo

La classifica

Siracusa 63

Reggina 59

Scafatese 50

Sambiase 49

Vibonese 46

Nissa 42

Paternò 38

Igea Virtus 33*

Pompei 31

Ragusa 28

Castrum Favara 27

Sancataldese 27

Acireale 27

Enna 25

Licata 22

Sant’Agata 19

Locri 19*