VIDEO | Il Roccella vince in trasferta il derby contro il Rende ed inguaia i biancorossi. Sconfitta per il San Luca, Castrovillari e il Cittanova

L’ottava giornata del campionato di Serie D non sorride alle calabresi. Il Cittanova cade tra le mura amiche contro la capolista Acireale che con la vittoria di oggi guida la classifica a +4 rispetto alle inseguitrici.

Al “Monreale – Proto” il Cittanova inizia bene ma poi crolla: ad aprire le marcature l’autorete del giallorosso Petrucci. L’Acireale poi dilaga con Rizzo e Orlando, ad accorciare le distanze ci pensa il calcio di rigore trasformato da Corsi al 75’ ma a chiudere definitivamente i conti arriva il secondo gol di Orlando.

Sicilia amara per le calabresi

In Sicilia cadono San Luca e Castrovillari: i reggini perdono in casa del Licata per 1-0 con il gol dei gialloblù a firma di Cannavò. Sconfitta di misura anche per i “lupi del Pollino” che giocano bene ma non riescono ad essere incisivi in avanti: l’Acr Messina vince grazie alla rete messa a segno da Foggia.

Il derby al Roccella

Al “Marco Lorenzon” di Rende a fare festa è il Roccella che vince 2-0 e inguaia ancora di più i rendesi, sempre più ultimi con soli 2 punti. Per il Roccella a segno Pagano e Platì.

I risultati dell’ottava giornata

Santa Maria Cilento - Dattilo (sabato) 2-0

Acr Messina - Castrovillari 1-0

Biancavilla – Rotonda 1-0

Cittanovese - Acireale 1-4

S.Agata - FC Messina 1-1

Licata - San Luca 1-0

M.di Ragusa - Gelbison 2-2

Rende - Roccella 0-2

Troina -Paternò (rinviata)

La classifica

Acireale 19

Pol Santa Maria 15

Licata 15

Acr Messina 15

FC Messina 14*

Biancavilla 14

San Luca 14

Cittanovese 13

Paternò 10*

Dattilo 10

Gelbison 10

Castrovillari 9*

Città di Sant'Agata 9

Rotonda 8

Roccella 6

Troina 4**

Marina di Ragusa 4*

Rende 2

* una gara in meno

** due gare in meno