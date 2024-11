Nel girone I si giocano gli ultimi 90 minuti, prima degli spareggi play off e play out. Tutti i match, le designazioni arbitrali e le sfide delle squadre calabresi

Il campionato Serie D vede il traguardo: domenica 5 maggio, alle ore 15, nel girone I è infatti in programma l’ultimo turno della stagione regolare 2023/24.

Con la trentottesima giornata si chiude un campionato che per la Calabria ha riservato molte delusioni. Dopo il ritiro del Lamezia Terme Fc, la nostra regione ha dovuto infatti registrare la retrocessione diretta di Gioiese e Castrovillari. Ma non finisce qui. Una tra San Luca e Locri saluterà il massimo campionato dilettantistico: le due calabresi si affronteranno infatti nella sfida play out in programma domenica 12 maggio. Vibonese e Reggio Calabria giocheranno invece il primo turno play off. Nell'ultima giornata del torneo riposerà il Locri. Castrovillari e Gioese si sfideranno invece ai piedi del Pollino per un derby che ritroveremo nella prossima stagione di Eccellenza.

Partite e arbitri (38esima giornata)

Akragas-Portici (Aloise di Lodi)

Canicatti-San Luca (Spina di Barletta)

Castrovillari-Gioiese (Schifone di Taranto)

Nuova Igea Virtus-Lfa Reggio Calabria (Marchetti di L’Aquila)

Afragolese-Siracusa (Marra di Mantova)

Sancataldese-Acireale (Vincenzi di Bologna)

Trapani-S.Agata (Bonasera di Enna)

Vibonese-Licata (Recchia di Brindisi)

*riposano Ragusa e Locri