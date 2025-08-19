Le quattro squadre calabresi stanno per completare la fase di preparazione, prima di dare il via ufficiale ai match della stagione 2025-26. Intanto la società amaranto ha presentato il nuovo club manager: ecco di chi si tratta

La nuova stagione di Serie D sta per prendere il via e le squadre calabresi si preparano ad affrontare il quarto livello del calcio italiano.

La Reggina di patron Antonio Ballarino punta a un'annata al vertice, dopo che nella scorsa stagione ha concluso il campionato al secondo posto – dietro al Siracusa – e vinto la finale play off (inutile). Nelle ultime ore la società amaranto ha nominato Antonio Cormaci nuovo club manager, in questo modo la società dello Stretto intende rafforzare l’organizzazione interna e rendere più strutturata la gestione sportiva. Intanto la squadra, reduce dal ritiro, continua la preparazione al centro Sant’Agata, tra allenamenti e test match programmati per il weekend.

La Vibonese ha nel frattempo concluso il ritiro in Sicilia, ai piedi dell’Etna, e ora si allena al “Razza” di Vibo Valentia, con l’obiettivo di arrivare pronta al debutto in Coppa Italia contro la Reggina, il prossimo 31 agosto. Mister Raffaele Esposito lavora sulla continuità e sulla condizione fisica dei suoi giocatori.

La neo promossa Vigor Lamezia torna a farsi vedere in città: dopo la ripresa degli allenamenti al “D’Ippolito”, giovedì 21 agosto è in programma la presentazione ufficiale sul Lungomare Falcone-Borsellino. Un’occasione per conoscere i nuovi protagonisti e respirare l’entusiasmo per il ritorno della squadra biancoverde in Serie D.

Infine, il Sambiase continua la preparazione tra allenamenti a porte aperte e amichevoli, come quella in programma giovedì 21 agosto (ore 17) contro il Praia. La società giallorossa punta anche sul sostegno dei tifosi, lanciando la nuova campagna abbonamenti e coinvolgendo il popolo sambiasino in vista della nuova stagione.