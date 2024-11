Maggiori vantaggi per chi chiude al secondo posto

La Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato il nuovo regolamento play off di Serie D. Post season che comincerà con gli abbinamendi di girone il prossimo 17 maggio 2015.

Partecipano a questa fase le società classificate al 4° e 5° posto in ciascuno dei singoli gironi in cui si articola il Campionato di Serie D; dette Società si incontreranno in gara unica secondo il seguente abbinamento:



- squadra classificata al 4° posto contro squadra classificata al 5° posto

- nell’ipotesi che la vincente della Coppa Italia, la perdente la gara di finale, la migliore semifinalista, abbiano anche acquisito il diritto di partecipare ai Play-off, al posto di quest’ultima accederà la società classificata al 6° posto del girone interessato



Nelle ipotesi di cui sopra, l’abbinamento dovrà tenere conto della squadra classificata al 6° posto del girone e non considerare quella esclusa perché ammessa di diritto. In virtù di tanto l’abbinamento verrà determinato secondo la relativa graduatoria.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato.

Nella ipotesi che al termine del Campionato si verifichino situazioni di parità fra due o più squadre aventi titolo a partecipare alla fase dei Play-off (2°, 3°, 4° e 5° ed eventualmente 6° posizione) la relativa classifica sarà stabilita tenendo conto nell’ordine:



- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre

- della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri

- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato

- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato

- della migliore posizione nella classifica della Coppa Disciplina di Serie D

- del sorteggio

Nella ulteriore ipotesi che alla conclusione del corrente Campionato si verifichino situazioni di parità fra due società classificate all’ultimo posto utile per la qualificazione dei Play Off, la squadra ammessa sarà determinata secondo i medesimi criteri innanzi indicati giusta quanto disposto dal C.U. n. 182 della LND del 7/5/2014.



Si precisa che le gare di play off di ciascun girone saranno disputate in ogni caso indipendentemente dal distacco di punti in classifica tra le squadre interessate.





II Fase (ulteriore abbinamento di girone) – 20.5.2015

Partecipano a detta fase la vincente della I° fase e la 3° classificata in campionato, che si incontreranno in gara unica sul campo di quest’ultima.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà la società meglio classificata al termine del Campionato.



III Fase (Finale di girone) - 24.5.2015

Partecipano a detta fase la vincente della II° fase e la 2° classificata in campionato, che si incontreranno in gara unica sul campo di quest’ultima.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà la società meglio classificata al termine del Campionato.



IV Fase – 31.5.2015

Partecipano a detta fase le nove società vincenti la III fase a cui deve aggiungersi la semifinalista di Coppa Italia Serie D 2014/2015 così individuata secondo il miglior quoziente punti totalizzato nelle gare della medesima manifestazione al termine dei tempi regolamentari rispetto all’altra semifinalista (in caso di parità si terrà conto della differenza reti generale delle

gare di Coppa Italia, in caso di ulteriore parità migliore classifica Coppa Disciplina Campionato Serie D).



Saranno individuate n.5 teste di serie tra le società interessate in una graduatoria generale secondo i seguenti criteri:

- migliore posizione in classifica al termine del campionato nei rispettivi gironi, in caso di parità la squadra con il quoziente punti più alto rispetto al numero di gare disputate in campionato.

Gli abbinamenti verranno stabiliti per vicinorietà chilometrica e le cinque gare di cui sopra verranno programmate in gara unica sul campo della teste di serie a cui verranno abbinate le rimanenti cinque squadre.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà alla esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.



V Fase 7.6.2015

Partecipano a detta fase le cinque società vincenti il turno precedente a cui deve aggiungersi la finalista di Coppa Italia Serie D 2014/2015.

Saranno individuate n.3 teste di serie tra le società interessate in una graduatoria generale secondo i medesimi criteri utilizzati nella IV fase.

Gli abbinamenti verranno stabiliti per vicinorietà chilometrica e le tre gare di cui sopra verranno programmate in gara unica sul campo della testa di serie a cui saranno abbinate le rimanenti tre squadre.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà alla esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.



VI Fase - SEMIFINALI 10.6.2015

Partecipano a detta fase le tre società vincenti il turno precedente a cui deve aggiungersi la vincente la Coppa Italia Serie D 2014/2015.

Gli abbinamenti saranno individuati per vicinorietà chilometrica e verranno disputate due gare uniche (la vincente della Coppa Italia serie D 2014/2015 sarà considerata, ai fini degli abbinamenti, secondo la sua posizione in classifica al termine del campionato ed in caso di parità secondo il quoziente punti rispetto al numero di gare disputate) in casa delle due società con migliore posizione in classifica al termine del campionato, in caso di parità le squadre con il quoziente punti più alto rispetto al numero di gare disputate. Queste ultime società saranno considerate le teste di serie a cui abbinare secondo il criterio di vicinorietà le altre due rimanenti.



In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi di gioco, si procederà alla esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.



VII Fase - FINALE 14.6.2015

La gara di finale sarà disputata in campo neutro. In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi di gioco, si procederà alla esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.



ULTERIORI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

1) Nell’ipotesi in cui la società vincente la Coppa Italia Serie D 2014/2015 si sia classificata al primo posto del proprio girone acquisendo la promozione in Campionato Unico di Lega Pro, il suo posto tra le società ammesse alla VI^ fase verrà preso dalla finalista della Coppa Italia; conseguentemente la semifinalista meglio classificata nel rispettivo girone secondo il quoziente punti rispetto alle gare disputate nei confronti dell’altra semifinalista sarà ammessa direttamente alla V^ fase; il posto di quest’ultima, tra le squadre ammesse alla IV^ fase, sarà preso dall’altra semifinalista peggio classificata secondo il quoziente punti rispetto alle gare disputate in Coppa Italia nei confronti dell’altra semifinalista.



Identica soluzione dovrà adottarsi anche se la finalista ovvero la semifinalista meglio classificata abbiano conseguito il 1^ posto nel girone del Campionato; in tale ipotesi il posto delle Società ammesse alla IV^ fase verrà preso dalla società vincente la Coppa Disciplina relativa al Campionato di Serie D 2014/2015, con esclusione di quelle retrocesse ovvero che partecipino alle gare di Play-out (al verificarsi di tali ulteriori ipotesi, la squadra da ammettere sarà sempre individuata secondo la posizione immediatamente successiva della medesima graduatoria).



2) Nell’ipotesi in cui la Società vincente la Coppa Italia Serie D 2014/2015 debba partecipare ai play-out ovvero sia retrocessa direttamente ovvero abbia maturato il diritto a partecipare al Campionato di Serie D con un distacco superiore ai dieci punti rispetto alla diretta concorrente in abbinamento play-out, il suo posto tra le Società ammesse alla VI^ fase verrà preso dalla finalista della Coppa Italia; conseguentemente la semifinalista meglio classificata nel rispettivo girone secondo il quoziente punti riferito alle gare disputate nei confronti dell’altra semifinalista, sarà ammessa direttamente alla V^ fase; il posto di quest’ultima, tra

le squadre ammesse alla IV^ fase, sarà preso dall’altra semifinalista peggio classificata secondo il quoziente punti rispetto alle gare disputate in Coppa Italia nei confronti dell'altra semifinalista.



Identica soluzione dovrà adottarsi qualora sia la finalista ovvero le semifinaliste dovessero trovarsi nelle ipotesi sopraindicate.

In tal caso, il posto vacante verrà preso dalla Società vincente la Coppa Disciplina relativa al Campionato di Serie D 2014/2015 con esclusione di quelle retrocesse ovvero che partecipino alle gare di play-out ovvero che non abbiano disputato il play-out per un distacco superiore ai dieci punti.

Qualora dovesse verificarsi la necessità di integrare il numero delle Società da ammettere ai play-off, oltre alla semifinalista peggio classificata ed alla vincente della Coppa Disciplina, le Società saranno individuate scorrendo la classifica della Coppa Disciplina, fermo restando le preclusioni già menzionate.



3) Nell’ipotesi che la vincente la Coppa Italia Serie D, la Finalista, la Semifinalista meglio classificata (e nell’ipotesi 1) anche l’altra semifinalista) abbiano acquisito anche il diritto a partecipare ai play off, al posto di quest’ultima accederà la società classificata al 6° posto del girone interessato ovvero se trattasi di più squadre dello stesso girone accederanno le squadre immediatamente successive in classifica nel numero necessario fino ad un numero comunque massimo e non eccedente le quattro società per girone.

Al termine delle gare della V° fase, fermo restando gli eventuali residui di squalifiche irrogate nel corso della predetta fase che in ogni caso devono essere scontate nelle gare di semifinale, alle tre Società qualificate saranno azzerati i residui relativi alle sole ammonizioni.



Al termine dei play off, previa approvazione del Consiglio Federale, sarà stilata una graduatoria di merito che riguarderà solo ed esclusivamente tutte le società partecipanti secondo la seguente struttura:



1. Vincente finale

2. Perdente finale

3. Migliore semifinalista secondo il criterio del quoziente punti più alto rispetto alle gare disputate in campionato, in caso di parità migliore posizione in classifica nel girone, in caso di ulteriore parità migliore posizione nella coppa disciplina Campionato Serie D;

4. Altra semifinalista

5. Prima tra le tre squadre eliminate alla V fase secondo il criterio del quoziente punti più alto rispetto alle gare disputate in campionato, in caso di parità migliore posizione in classifica nel girone; in caso di ulteriore parità migliore posizione nella coppa disciplina Campionato Serie D;

6. Seconda tra le tre squadre eliminate alla V fase secondo il criterio di cui innanzi;

7. Terza tra le tre squadre eliminate alla V fase secondo il criterio di cui innanzi;



Le società, che disputeranno i play-off Serie D 2014/2015 ed inserite nella suddetta graduatoria, acquisiranno di diritto la priorità per la presentazione di eventuale domanda di ammissione al campionato Unico Lega Pro 2015/2016, qualora si rendesse necessario il completamento dell’Organico nel Campionato Professionistico della Lega Pro.

Nell’ipotesi di mancata ammissione a quest’ultimo campionato, alla vincente ed alla perdente la finale play-off sarà corrisposto un contributo economico rispettivamente di €.30.000,00 (trentamila) e di €.15.000,00 (quindicimila).

I suddetti contributi saranno liquidati successivamente al completamento degli organici dei campionati professionistici così come determinati da apposito Comunicato Ufficiale della Segreteria Federale.

Perderanno, invece, il diritto a beneficiare di tale contributo, le società che dovessero rinunciare a presentare domanda di ammissione ovvero non risulteranno iscritte al Campionato di Serie D 2015/2016.