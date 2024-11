La 18esima giornata vedrà i lupi rossoneri, ultimi in classifica e ancora a secco di vittorie, ospitare i siciliani che sono a un passo dalla zona play off

Il vecchio e conosciuto adagio “niente nuove, buone nuove” presuppone che non ricevendo nessuna notizia, questo possa essere un buon segno in quanto nulla di grave è ancora accaduto. Se così fosse, allora per il Castrovillari non dovrebbero esserci preoccupazioni. La realtà, invece, è ben altra, l’adagio citato calca benissimo solo nella prima parte, in quanto a buone resta solo l’ottimismo (per l’amor del cielo, giustificato) della società che, in un post social, con tanto di foto, annuncia che Il Castrovillari c’è! e vuole continuare ad esserci!

Intanto un’altra settimana trascorre senza scossoni, quasi dormiente se non fosse solo per le sedute di allenamento guidate da mister Andrea Tricarico e dal fidato vice Donato.

La pesante sconfitta a Portici avrebbe dovuto stimolare un qualsiasi intervento teso a migliorare la situazione, una sconfitta che scoperto il nervo dolente (e non è una novità) di una squadra tecnicamente in difficoltà, costruita male e, escludendo pochi, senza interpreti idonei.

Difficile anche la fase di mercato, poco probabile che un profilo importante possa accettare la destinazione rossonera se non in contemporanea con altri quattro o cinque a dir poco.

Improponibile il confronto con la scorsa stagione, 2022/2023, dove, a parità di gare giocate, la situazione era sicuramente molto più onorevole: 9° posto in classifica con 20 punti frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte con all’attivo 16 marcature e 21 reti subite. In questa annata ancora a secco di vittorie (5 pareggi e 10 sconfitte), il dato preoccupante su cui riflettere è offerto dalle reti subite (41) di cui circa la metà (20) in 4 gare (Ragusa, Vibonese e Portici fuori casa, Trapani in casa)

La prossima sfida ai piedi del Pollino, con il Licata, potrebbe essere il giusto bilanciere per pesare quanto si intenda fare. Gara ostica, l’ennesima (quest’anno nessuna è stata facile per i rossoneri), un avversario a ridosso della zona play off con 25 punti di cui 8 conquistati fuori casa (2 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) segnando e incassando lo stesso numero di reti (10). Il Licata di mister Pippo Romano, che si è arreso, in casa, la settimana scorsa al forte Trapani in una gara combattuta rispondendo alla prima rete del Trapani e andando al riposo in parità e cedendo solo alla metà della ripresa, arriverà con il proposito del bottino pieno. Capitan Cosenza&C dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo, potenzialmente ne hanno le capacità. Il match, valido per la 18esima giornata del campionato di Serie D, sarà arbitrato dal signor Stefano Calzolari della sezione di Albenga. Gli assistenti saranno Laurieri e Marchese di Matera. Al "Mimmo Rende" fischio d'inizio in programma domenica 17 dicembre alle ore 14.30