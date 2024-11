Il secondo derby tutto calabrese di Serie D è in programma domani al D’Ippolito. Contro un Castrovillari ancora a secco di vittorie e di punti, il Lamezia Terme cerca quel successo necessario per cancellare il pareggio amaro di Castellabate, dove la squadra di Erra è andata a sbattere sui pali. Questa volta bisognerà essere più fortunati, ma soprattutto più concreti sotto porta.

Fra le squadre che si trovano al vertice della classifica c’è anche il San Luca, che ospita il Messina Fc. I giallorossi di Ignoffo mirano al tris per continuare a rimanere fra le big del campionato. Le squadre si sono affrontate dieci giorni fa in coppa: pari al termine dei tempi regolamentari e vittoria dei siciliani ai rigori.

Trasferta in Sicilia per il Rende. Le prime due partite hanno riservato soltanto amarezze ai cosentini e domenica si cerca il riscatto contro un Acireale che finora non ha subito alcuna rete. Stavolta il Rende dovrà mostrarsi più lucido per iniziare a muovere la classifica. Brucia ancora quel match con il Paternò, nel quale ci si è fatti rimontare da un vantaggio di tre a uno e con l’uomo in più. Nell’Acireale la novità degli ultimi giorni è rappresentata dal centravanti catanzarese Raffaele Ortolini, neo acquisto.

Torna l’incubo covid sul campionato. Non si disputerà la gara di Cittanova: è stata rinviata a data da destinarsi dal Dipartimento Interregionale, a seguito di apposita richiesta da parte del Trapani, dopo aver riscontrato delle positività al covid al proprio interno.

Ma ecco l’elenco completo delle gare (in campo domani alle 15,00, terza giornata) e degli arbitri designati per dirigerle.

Acireale-Rende: Di Renzo di Bolzano

Cavese-Santa Maria Cilento: Petrov di Roma

Città S. Agata-Sancataldese: Silvestri di Roma

Cittanova – Trapani: RINVIATA CAUSA COVID

Fc Lamezia-Castrovillari: Arcidiacono di Acireale

Gelbison-Licata: Galiffi di Alghero

Paternò-Troina: Castellano di Nichelino

Portici-Biancavilla: Matina di Palermo

Real Aversa-Giarre: Allegretta di Molfetta

San Luca-Fc Messina: Torreggiani di Civitavecchia