Una fisionomia quasi completamente rinnovata per la Vibonese in questa campagna di rafforzamento estiva. Il club rossoblù, come ormai noto, in queste settimane si è preso la scena sul mercato in vista del prossimo campionato di Serie D (girone I). La nuova società guidata dal presidente Fernando Cammarata, infatti, sta lavorando meticolosamente anche sul mercato, costruendo la rosa da zero o quasi.

Castillo è il secondo rinnovo

Organico quasi nuovo dunque, anche perché fino a oggi l'unico a essere stato riconfermato era il portierino (classe 2007) Fabio Marano. Nella mattinata odierna, però, si è aggiunto un secondo superstite della passata stagione e porta il nome di Wilkerg Castillo. In bilico fino all'ultimo, anche perché bisognava valutare diverse ipotesi e con il gioiellino richiestissimo da diverse società, ma alla fine la compagine rossoblù ha deciso di tenere i riccioli dell'esterno offensivo (o trequartista) all'ombra dello stadio Luigi Razza. Si tratta di un classe 2005 che prosegue così la sua avventura in rossoblù per la terza stagione consecutiva. Il giovane talento ha collezionato 39 presenze totali con la maglia Vibonese, mettendo a segno 4 reti e dimostrando grande continuità nonostante la giovane età. Castillo si conferma uno dei prospetti più interessanti del panorama dilettantistico, garantendo versatilità e dinamismo sulla fascia destra.