Problemi economici a Palmi. Ad Isola Capo Rizzuto si va verso l’azionariato popolare ma servono i “cash” subito. A Roccella si tenta il ripescaggio

Dal campo agli uffici. La Serie D rischia di perdere altre piazze calabresi importanti. Dopo Castrovillari e Sersale il massimo torneo dilettanti dire addio alla Palmese. Il patron neroverde, Pino Carbone, potrebbe lasciare. Mancano 50mila euro per chiudere i conti e poter pensare alla nuova stagione. Una mano in questo senso, Carbone l’ha chiesta al neo sindaco della città della “Tonnara”, Giuseppe Ranuccio. Nelle prossime ore si saprà di più.

Dal sogno all’incubo. Rischia il posto, appena conquistato, l’Isola Capo Rizzuto che, dopo l’arresto di Leonardo Sacco, non ha più un presidente. La squadra è in mano al sindaco impegnato in prima linea per tutelare la storia cinquantenaria del titolo sportivo isolitano. Si fa strada l’azionariato popolare ma i fondi più importanti dovrà metterli sul tavolo un imprenditore o una cordata di imprenditori, al momento ancora non pervenuta.

Ripescaggio. Potrebbe rientrare in Serie D, invece il Roccella che entro la fine di questa settimana presenterà domanda di ripescaggio, dopo la cocente delusione della retrocessione maturata nei playout contro la Sarnese. Il club amaranto crede così tanto al ritorno in D che in panchina avrebbe già chiamato l’ex fantasista di Messina, Vigor e Catanzaro, Mimmo Giampà.