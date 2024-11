La quinta giornata del campionato di Serie D, girone I, ha visto per la Calabria le vittorie di Lamezia, Cittanova e i pari esterni di Castrovillari e San Luca. Cade invece il Rende.

Al Morreale-Proto di Cittanova, i padroni di casa liquidano con una manita la mal capitata Sancataldese: Bukva apre le danze, una tripletta di Bonanno e Gaudio chiudono i conti. Vince anche il Lamezia Terme, che al D'Ippolito batte 2-1 il Licata: di Maimone e Verso le reti lametine, mentre Candiano segna nel finale il gol per la squadra siciliana.

Ottimo punto esterno del San Luca sul campo della capolista Portici: padroni di casa in vantaggio con Manfrellotti nel primo tempo, nella ripresa il pari reggino grazie alla rete messa a segno di Crucitti. Pareggia anche il Castrovillari. I lupi del Pollino fanno 2-2 sul terreno di gioco del Paternò. Ha giocato in Sicilia anche il Rende ma per i biancorossi è arrivato l'ennesimo Ko: a Trapani finisce 2-1 per i padroni di casa.

Girone I - Risultati

Cavese-Giarre 1-1 (29'st Diaz - 47'st Marchetti)

Acireale-Santa Maria Cilento 3-2 (2'pt Lodi, 9'pt Ortolini, 17'st Ortolini - 48'pt Coulibaly, 3'st Maio)

Città S. Agata-Troina 3-1 (39'pt Calafiore, 24'st Giuliano, 44'st Alagna - 13'st Lo Cascio)

Cittanova-Sancataldese 5-0 (7'pt Bukva, 36'pt Bonanno, 14'st Gaudio, 21'st Bonanno, 39'st Bonanno)

Trapani-Rende 2-1 (20'pt De Felice, 19'st Musso - )

Fc Lamezia Terme-Licata 2-1 (27'pt Maimone, 32'st Verso - 41'st Candiano)

Gelbison-Fc Messina 3-0 (40'pt Cardore, 33'st Uliano, 43'st Frulla)

Paternò-Castrovillari 2-2 (7'pt Catania, 25'st Bontempo - 19'pt Teyou Tamo. 22'pt Carrozza)

Portici-San Luca 1-1 (24'st Manfrellotti - 10'st Crucitti)

Real Aversa-Biancavilla 3-1 (34'pt La Monica, 43'pt Ndiaye, 28'st Chianese - 1'pt Cruz, 42'st Schirone)

Classifica girone I

Cavese 13

Portici 13

Gelbison 13

Sant'Agata 12

Real Aversa 12

Paternò 11

San Luca 10

Lamezia Terme 10

Acireale* 8

Licata 7

Trapani** 6

Cittanova* 6

Santa Maria Cilento 5

Castrovillari 4

Biancavilla 3

Giarre 1

Rende 1

FC Messina 1

Sancataldese 0

Troina -6

*partite in meno