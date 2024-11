Bisogna attendere ancora un po’ per tornare in campo. Nel frattempo cresce l’attesa in particolare fra le capolista del torneo. Assieme alle favorite Acireale e Messina Fc, lassù in alto troviamo le sorprese rappresentate dal Cittanova e dal San Luca.

La rivoluzione estiva

Stiamo parlando, a proposito del Cittanova, di una squadra notevolmente modificata in estate, dopo un cambio al vertice societario, e una matricola che ormai ha abituato tutti a vincere e a sorprendere.

Per i giallorossi di Pietro Infantino un brillante avvio di campionato, con una sola sconfitta, subita in occasione della ultima partita disputata, in Sicilia contro il Biancavilla, ma in condizioni particolari, per via di assenze e acciacchi.

Un attacco micidiale

Per il resto, vittorie e gol, con un poker di stelle a disposizione di Infantino. Il capitano Crucitti ha sempre intatto il fiuto del gol. Silenzi è tornato in giallorosso ed ha già colpito quattro volte. Dorato è uno che vede la porta e poi ecco il colpo di mercato del Cittanova, rappresentato da Alessio Viola, chiamato a rinforzare il reparto offensivo. Non è la promozione l’obiettivo dei reggini, ma ci sono i mezzi per far bene.

La matricola terribile

In alto troviamo anche il San Luca. La squadra del presidente Giampaolo è abituata a comandare ormai da diversi anni. La sua è stata una scalata incredibile, a suon di record, gol e vittorie, iniziata quattro anni addietro e partendo dall’ultimo posto in Promozione.

Anche in quarta serie nazionale, con Francesco Cozza alla guida, il San Luca continua a regalarsi vittorie e soddisfazioni. Ha perduto solo alla prima di campionato, proprio con l’altra capolista Fc Messina, ma Carbone e compagni si sono subito rialzati, risalendo la graduatoria e approdando così al comando.

In attesa della ripartenza

In attesa del ritorno in campo, si lavora per trovare un nuovo centravanti, dopo il rientro in patria del centravanti argentino Bargas. La squadra è stata messa a dura prova dal covid, ma tutto sta tornando alla normalità. Il 13 dicembre, allora, si spera di poter tornare finalmente in campo. Cittanova e San Luca hanno un primato da difendere.