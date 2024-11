Protagonista il direttore di gara del match tra la Turris ed il Roccella. Infortunatosi a pochi secondi dal gong ha rimandato tutto a data da destinarsi. La sfida, fino a quel momento sullo 0-0 ma con un uomo in meno tra i locali, si dovrà rigiocare dall’inizio

Turris vs Roccella è una gara che va raccontata dalla fine. Precisamente dal 36′ del secondo tempo (sullo 0-0), quando l’arbitro dell’incontro ( il Signor Milos Tommasello Andulajevic di Messina) avverte un fastidio al polpaccio ed interrompe per qualche minuto il match per farsi medicare a bordo campo. L’interruzione dura per 4 minuti totali. La gara riprende fino al 44’ del secondo tempo per poi essere definitivamente sospesa. Una decisione clamorosa a pochi istanti dal 90’, ma applicabile secondo il regolamento.

Il Roccella non ci sta. Proteste vibranti da parte del Roccella che sarà costretto a ripetere il match daccapo senza il vantaggio dell’uomo in più che invece era scattato durante la partita giocata ieri (espulso De Rosa tra i locali) e che sarebbe potuto diventare fondamentale nei minuti di recupero.

Nulla di tutto ciò. Turris-Roccella, infatti, ripartirà dal primo minuto, senza tener conto dei provvedimenti disciplinari applicati dal fischietto messinese.



Probabile data. Per sapere quando la sfida si tornerà a giocare bisognerà attendere il verdetto del Giudice Sportivo. Data probabile il prossimo 19 ottobre.