Ennesimo colpo di scena in casa Locri a pochi giorni dall’ultima e decisiva giornata del campionato di Serie D, girone I. La società ionica ha infatti esonerato nuovamente il tecnico Umberto Scorrano, richiamando sulla panchina amaranto Ciccio Cozza, protagonista di un turbolento addio lo scorso dicembre.

Il ritorno dell’ex fantasista della Reggina arriva in un momento cruciale: domenica il Locri affronterà in casa l’Acireale in un match che potrebbe valere la possibilità di accedere ai playout (da penultima in classifica) e sperare ancora nella salvezza. Nell’ultimo turno del girone I saranno decisivi gli incroci con Favara-Città di Sant’Agata ed Enna-Pompei, che potrebbero ridisegnare la classifica all’ultimo respiro.

Il comunicato ufficiale della società recita: «L’A.C. Locri 1909 comunica che Francesco ‘Ciccio’ Cozza è il nuovo allenatore della Prima Squadra. Per Cozza si tratta di un ritorno sulla panchina amaranto».