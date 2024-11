Il Lamezia Terme, club che punta a vincere il campionato di Serie D ed a presentarsi tra i professionisti, è vicino alla punta Piergiuseppe Maritato. Il classe 1989 sarebbe un rinforzo di lusso per la compagine di Alessandro Erra, che ha iniziato nel modo migliore la stagione battendo il Troina per 2-0. Al Guido D’Ippolito sono consapevoli che sarà una battaglia a distanza specialmente con la Cavese ed il Trapani, altre corazzate del girone più meridionale del principale torneo dilettantistico nazionale ed è per questo che per completare l'organico hanno bisogno della classica ciliegina sulla torta.

Maritato, una vita tra i professionisti

Per Maritato, calabrese di Cetraro, sarebbe la prima volta nel campionato di Serie D. Il dg Martino gli avrebbe prospettato un progetto ambizioso. Un rilancio da vivere insieme. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, Maritato ha giocato con la Nazionale U20 un Mondiale in Egitto. Per lui esperienze, tra le altre, anche a Firenze con la Primavera ed a Vicenza. Ha vinto due campionati di Serie C, gioendo del salto in Serie B con le maglie di Livorno e Como. Ed in terza serie ha collezionato più di 200 presenze e 40 gol. Nell’ultima stagione ha militato tra le fila dell’Albinoleffe dell’attuale tecnico del Cosenza Marco Zaffaroni. Ha giocato, subentrando dalla panchina, anche la semifinale playoff di ritorno al Ceravolo contro il Catanzaro. Adesso la probabile ripartenza da Lamezia Terme con la voglia di fare bene e realizzare tanti gol.