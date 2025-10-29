Da ormai un paio di stagioni il Sambiase sta dimostrando di essere una solida realtà del campionato di Serie D (girone I) soprattutto dopo i play off raggiunto lo scorso anno nonostante l'etichetta di neopromossa. Più di questo, però, la compagine giallorossa ha dimostrato di saperci fare soprattutto con i giovani, valorizzandoli e lanciandoli nel modo giusto come testimoniano anche gli ultimi risultati della prima squadra e il mercato estivo impostato prevalentemente sugli Under.

Innesto Under

Il campionato è iniziato ormai da nove giornate, ma la dirigenza continua a strizzare l'occhio al mercato in cerca di occasioni a patto che rinforzino una rosa già di ampia qualità. A tal proposito ufficiale l'ingaggio del promettente Giuseppe Cosmano. Forse fresche sulla fascia sinistra dal momento che il giovane terzino, classe 2007, porta freschezza e qualità. Originario di Soriano Calabro, il diciottenne è reduce dalla parentesi con il Gela, squadra con ambizioni di vertice sempre nel girone I. Lo scorso anno, invece, si è fatto notare agli occhi del calcio interregionale con la maglia della Vibonese. Qualche presenza in rossoblù, ma sufficiente a far strizzare l'occhio alla pretenziosa platea di Serie D. Cresciuto nei settori giovanili di Reggina, Ternana e Picerno, il nuovo acquisto giallorosso è a disposizione di mister Tony Lioe ha già effettuato i suoi primi allenamenti. Possibile una sua prima convocazione domenica, nell'impegno interno contro la Sancataldese.