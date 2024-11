Continua la volata promozione con in testa tre squadre, tra cui la Vibonese. Ma a quattro giornate dalla fine, iniziano a tirarsi le prime somme soprattutto in coda alla classifica

A quattro giornate dalla fine, in Serie D iniziano a tirarsi le prime somme. Se da un lato, in testa continua la corsa a tre per la promozione diretta, tra Vibonese, Nocerina e Troina, gli occhi sono tutti puntati in coda, dove ormai è quasi tutto scritto.

La situazione in coda

La certezza al momento è che l'Isola Capo Rizzuto, dopo solo una stagione, saluta i dilettanti, in ultima posizione e con 12 punti.

Corsa alla salvezza

La Cittanovese, altra matricola della stagione, continua a lottare per rimanere fuori dalla zona play out. I giallorossi occupano attualmente la dodicesima posizione con 38 punti.

Un gradino più giù, a meno 8 , si trova invece la Palmese. A complicare ulteriormente la strada dei neroverdi la conferma dei quattro punti di penalizzazione. La Corte Federale d'Appello ha infatti cassato il ricorso avanzato dalla società.

C'è anche il Roccella

A far compagnia alla Palmese, il Roccella. Le due compagini quindi saranno coinvolte oltre la regular season, con gli ionici che puntano alla conquista della migliore posizione per disputare gli spareggi salvezza. Si prospetta un finale incandescente.