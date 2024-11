Con due novità in panchina, la Serie D si appresta ad affrontare l’undicesima giornata. Se Graziano Nocera ha preso il posto di Infantino e farà il suo esordio nel derby di Roccella, proprio l’ex allenatore della compagine jonica, Mimmo Giampà, torna in panchina in occasione dell’11° turno. È stato scelto dal Città di S.Agata, che ha dato il benservito a Ferrara, per risollevare le sorti della squadra, guarda caso sconfitta dal Roccella: e il cerchio si chiude domenica a San Luca, dove Giampà esordirà accompagnato dal secondo Leo Vanzetto.

Non sarà facile, però, ottenere punti in casa di un San Luca ancora in emergenza, ma che fra le mura amiche difficilmente concede qualcosa. L’undici di Ciccio Cozza mira al successo per non perdere contatto dalle posizioni di vertice.

Si diceva di Roccella: c’è il derby con il Cittanova e sarà il 7° confronto in Serie D con un bilancio finora in assoluta parità (due vittorie a testa). La squadra affidata a Nocera deve cancellare le ultime prove e deve tornare a fare punti dopo 5 ko consecutivi. I padroni di casa, invece, vincendo agganciano il Cittanova in classifica. Travolto dai siciliani del Dattilo, il Rende cerca la svolta in casa del Troina, ma senza rinforzi di strada se ne fa davvero poca. I biancorossi hanno perduto diversi scontri diretti e la risalita si fa complicata.

Nulla da fare per il Castrovillari. Ennesimo rinvio per la squadra di Franceschini, che avrebbe dovuto affrontare l’Acireale. Sono emerse delle positività fra i tesserati degli etnei e quindi la partita è stata rinviata. Adesso sono tre le gare che il Castrovillari dovrà recuperare. Rinviata, sempre per motivi legati al covid, anche la partita fra il Dattilo e il Marina di Ragusa.