Si prevede un'estate bollente soprattutto nel territorio lametino, dal momento che Sambiase e Vigor Lamezia si stanno già preparando per il prossimo derby in Serie D, campionato che le vedrà entrambe protagoniste nel girone I. Seppur da due partenze differenti, entrambe le compagini stanno pianificando l'imminente mercato estivo per arrivare così alla prossima stagione: il Sambiase chiamato a una sorta di continuità progettuale dopo il quarto posto da neopromossa, mentre il club vigorino deve consolidare dopo la vittoria nel campionato di Eccellenza.

I piani di Sambiase e Vigor Lamezia

In casa Sambiase il nodo più urgente è quello dell'allenatore dopo l'addio di Claudio Morelli. Nei giorni scorsi, dopo la scelta di Nicola Samele come nuovo direttore sportivo, i vertici dirigenziali si sono riuniti per cercare di dare un volto all'identikit del prossimo tecnico e al momento la sagoma sembra essere quella di Francesco Corapi. Quest'ultimo è reduce dalla stagione nel campionato di Promozione sulla panchina del Val Gallico, arrivato a stagione in corso e guidandolo verso il play off. Per l'ex centrocampista, che allena da soli due anni, sarebbe la prima esperienza in Serie D ma anche una grande occasione per dimostrare le sue qualità anche in panchina. nelle ultime ore il suo nome sembra aver sbaragliato la concorrenza, ma ancora nulla di concreto. C'è però una sorta di trattativa. Quanto ai giocatori, sempre il Sambiase potrebbe perdere Luca Ferraro, con il bomber richiestissimo sia in Puglia che in Campania.

Fermento anche in casa Vigor Lamezia dove innanzitutto si deve capire se si continuerà con mister Rosario Salerno. Anche qui le imminenti riunioni saranno decisive per capire se proseguire con il tecnico che ha portato alla vittoria dell'ultimo campionato di Eccellenza. In attesa di nuovi ingressi societari, inoltre, il club biancoverde sta già scandagliando il mercato e tra i nomi che sono emersi negli ultimi giorni, spicca quello di Vincenzo Romano. L'ultimo capocannoniere del campionato di Eccellenza, quest'anno in forza al Bocale, sarebbe infatti una suggestione che potrebbe anche prendere piede nel corso del tempo. Prima di tutto, però, bisogna capire chi siederà in panchina.