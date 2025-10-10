Al “Franco Scoglio” tra Messina e Reggina andrà in scena una delle sfide più sentite del Mezzogiorno calcistico. I giallorossi allenati da Tony Lio sono invece attesi al “D’Alcontres” dalla prima della classe Igea Virtus. Impegni casalinghi per Vibonese e Vigor Lamezia
PHOTO
Altro weekend, altra corsa: tornano in campo le compagini calabresi per la settima giornata del girone I di Serie D. Una categoria che, settimana dopo settimana, vede delinearsi una classifica sorprendente, con l’Igea Virtus momentaneamente al comando a quota 12 punti.
Avvio più complicato del previsto per la Reggina, a -4 dal primo posto, che ora dopo le vittorie contro Ragusa in campionato e Sambiase in Coppa Italia affronterà al “Franco Scoglio” il Messina fanalino di coda (e penalizzato di 14 punti) per il grande ritorno dello storico derby sullo Stretto.
Un punto in più per Sambiase, che se la vedrà proprio contro l’Igea Virtus per tentare l’aggancio in classifica, e Vibonese – attesa dall’ostico impegno casalingo contro il Milazzo, anch’esso a quota 9 punti in classifica. Chiude il quadro delle calabresi la Vigor Lamezia, che ospiterà la Nissa al “D’Ippolito” per lanciarsi verso i piani alti della classifica.
Il programma della settima giornata
Messina-Reggina
Acireale-Gela
Athletic Club Palermo-Enna
Igea Virtus-Sambiase
Sancataldese-Paternò
Savoia-Castrum Favara
Ragusa-Gelbison
Vibonese-Milazzo
Vigor Lamezia-Nissa
La classifica
Igea Virtus 12
Savoia 10
Gela 10
Gelbison 9
Sambiase 9
Milazzo 9
Nissa 9
Athletic Club Palermo 9
Vibonese 9
Castrum Favara 8
Reggina 8
Vigor Lamezia 7
Paternò 6
Sancataldese 5
Enna 4
Ragusa 3
Acireale 2
Messina (-14) -5