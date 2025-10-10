Altro weekend, altra corsa: tornano in campo le compagini calabresi per la settima giornata del girone I di Serie D. Una categoria che, settimana dopo settimana, vede delinearsi una classifica sorprendente, con l’Igea Virtus momentaneamente al comando a quota 12 punti.

Avvio più complicato del previsto per la Reggina, a -4 dal primo posto, che ora dopo le vittorie contro Ragusa in campionato e Sambiase in Coppa Italia affronterà al “Franco Scoglio” il Messina fanalino di coda (e penalizzato di 14 punti) per il grande ritorno dello storico derby sullo Stretto.

Sport

Reggina-Ragusa, vittoria di carattere per gli amaranto: 2-0 al Granillo

Melania Neri
Reggina-Ragusa, vittoria di carattere per gli amaranto: 2-0 al Granillo

Un punto in più per Sambiase, che se la vedrà proprio contro l’Igea Virtus per tentare l’aggancio in classifica, e Vibonese – attesa dall’ostico impegno casalingo contro il Milazzo, anch’esso a quota 9 punti in classifica. Chiude il quadro delle calabresi la Vigor Lamezia, che ospiterà la Nissa al “D’Ippolito” per lanciarsi verso i piani alti della classifica.

Il programma della settima giornata


Messina-Reggina
Acireale-Gela
Athletic Club Palermo-Enna
Igea Virtus-Sambiase
Sancataldese-Paternò
Savoia-Castrum Favara
Ragusa-Gelbison
Vibonese-Milazzo
Vigor Lamezia-Nissa

La classifica

Igea Virtus 12
Savoia 10
Gela 10
Gelbison 9
Sambiase 9
Milazzo 9
Nissa 9
Athletic Club Palermo 9
Vibonese 9
Castrum Favara 8
Reggina 8
Vigor Lamezia 7
Paternò 6
Sancataldese 5
Enna 4
Ragusa 3
Acireale 2
Messina (-14) -5