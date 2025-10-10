Settima giornata

Al “Franco Scoglio” tra Messina e Reggina andrà in scena una delle sfide più sentite del Mezzogiorno calcistico. I giallorossi allenati da Tony Lio sono invece attesi al “D’Alcontres” dalla prima della classe Igea Virtus. Impegni casalinghi per Vibonese e Vigor Lamezia