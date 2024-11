La società del presidente Candelieri in pressing su Pintori e Lacheheb. Il Rende annuncia l’ingaggio di Benincasa e resta sulle tracce di Piemontese

COSENZA - Primi movimenti di mercato anche in serie D. Scatenato il Montalto che dopo aver assunto nel ruolo di allenatore l’ex attaccante di Genoa e Fiorentina Marco Nappi punta due big del calcio meridionale. Sul taccuino del club di Candelieri spiccano due nomi illustri: quello dell’esterno offensivo Andrea Pintori, classe ’80, ex Benevento, nella passata stagione al Sora, e quello della punta francese Samir Lacheheb, classe ’88, reduce dall’esperienza a Torre del Greco con la Turris e prima ancora con il Noto dove si è consacrato come uno dei migliori attaccanti del panorama dilettantistico. Nappi avrebbe chiesto ai suoi dirigenti anche l’ingaggio del duttile centrocampista del Savona Luca Cattaneo.

Benincasa a Rende. Fa sul serio anche il Rende che dopo aver annunciato il ritorno di Giuseppe Benincasa, ex Hinterreggio e Vibonese, è ora alla ricerca di un esterno offensivo. La lista è assortita e annovera Vito Zangaro, gioiello del Montalto e Giovanni Foderaro, ex Cosenza , lo scorso anno grande protagonista in serie D con il San Cesareo. Uno dei due potrebbe vestirsi di biancorosso. Per l’attacco, in attesa del ritorno dall’argentina di Pignatta, piace il romeno Pascu della Gioiese, anche se in cima alla lista dei desideri resta sempre Piemontese.

Si muove il Roccella. Primi passi in serie D per il Roccella che ha riconfermato il difensore Andrea Coluccio, gli attaccanti Cristian Criniti e Matteo Carbone. Ancora tutto fermo infine a Gioia Tauro e Reggio Calabria. La Gioiese ha appena risolto i suoi problemi societari e ora si tufferà sul mercato mentre l’Hinterreggio ha completato il cambio al vertice del club e nelle prossime settimane inizierà a mettere mano alla nuova rosa di giocatori.