Il nuovo campionato di quarta serie nazionale partirà ufficialmente il prossimo 7 settembre per chiudersi il 10 maggio. Poi al via play out e play off. Due le soste previste. Prima però c’è la coppa Italia

VIBO VALENTIA - Stilati i calendari, il massimo torneo dilettanti è pronto a decollare. Fischio d’inizio domenica sette settembre alle ore 15. Ultima giornata di regular season il 10 maggio. Poi al via play off e play out. In attesa di modifiche (il reintegro previsto in B comporta un ripescaggio sia in Lega Pro che in serie D), le attuali 166 squadre rappresentano tutte le regioni con un bacino d’utenza potenziale di quasi due milioni e mezzo di tifosi. Si gioca alle 15 fino al 26 ottobre, quando le partite prenderanno il via alle 14.30. Dal 29 marzo calcio d’inizio che torna alle 15, dal 17 maggio le gare partono alle 16. Soltanto due le pause: il 28 dicembre per le festività natalizie e il primo febbraio per l’impegno della Rappresentativa alla Viareggio Cup, mentre le gare nel giorno di Pasqua verranno anticipate al 2 aprile. Prima di tutto però si scenderà in campo per la Coppa Italia. Una lunga corsa che partirà ufficialmente il prossimo 24 agosto con la disputa di 47 gare al termine del quale le vincitrici incontreranno, per il primo turno in calendario il 31 agosto, le 63 squadre della Serie D, tranne le 9 formazioni che hanno disputato il primo turno della Tim Cup, già qualificate al turno successivo. Le 55 squadre che si aggiudicheranno il match di sola andata del primo turno, andranno a comporre il tabellone principale dei trentaduesimi di finale in programma per il 10 settembre Le Semifinali sono organizzate in incontri di andata e ritorno mentre la finalissima, fissata per il 15 aprile 2015, si giocherà in gara unica ed in campo neutro. (ab)