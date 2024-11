In campo alle 15.00 Vibonese-Castrovillari e San Luca Gioiese. Impegno in Sicilia per il San Luca, mentre la "Reggina" debutta al Granillo. Riposa l'FC Lamezia Terme

La quinta giornata del girone I del campionato di Serie D sarà nel segno dei derby calabresi. Due, infatti, le gare che vedranno di fronte squadre della nostra regione: Locri-Gioiese e Vibonese-Castrovillari. Al "Granillo" debutto stagionale tra le mura amiche per la "Reggina" di mister Trocini: gli amaranto ospiteranno il Siracusa capolista del girone. Trasferta in Sicilia, invece, per il San Luca: i giallorossi faranno visita all'Acireale. Nel girone I osserverà il turno di riposo il Lamezia Terme. Il calcio d'inizio delle partite del girone I è in programma alle ore 15, tranne che per le sfide Akragas-Trapani e Canicatti-Città di S.Agata: in questi due match fischio d'inizio alle 15.30.

Il programma e gli arbitri della quinta giornata

LFA Reggio Calabria-Siracusa (Raineri di Como),

Akragas-Trapani (Migliorini di Verona),

Canicatti-S.Agata (Toselli di Gradisca d’Isonzo),

Acireale-San Luca (Giordani di Aprilia),

Locri-Gioiese (Palmieri di Avellino),

Nuova Igea Virtus-Portici (Moretti di Cesena),

Afragolese-Ragusa (Testoni di Ciampino),

Sancataldese-Licata (Sassano di Padova),

Vibonese-Castrovillari (Panici di Aprilia)

La classifica

Siracusa 10

Vibonese 9

Trapani* 9

Akragas 9

Licata 8

Canicattì 8

Real Casalnuovo 6

Lamezia Terme* 6

Sant'Agata 6

San Luca (-1) 4

Nuova Igea Virtus 4

Locri 4

Acireale** 3

Ragusa 3

Portici 3

Sancataldese 3

LFA Reggio Calabria*** 1

Gioiese 0

Castrovillari 0

* una gara in meno

** due gare in meno

*** tre gare in meno