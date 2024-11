L'allenatore amaranto in conferenza stampa dice di avere rispetto per gli avversari e non scioglie le riserve sul portiere titolare: «Loro hanno un organico importante»

Atipicamente programmata di venerdì e non di sabato, la conferenza stampa di mister Pergolizzi a due giorni dal big match contro la Scafatese dà alcuni spunti interessanti. Work in progress per quanto concerne la condizione fisica, considerazioni sulla Scafatese – che il mister reputa “una buona squadra con un organico importante” - e portiere titolare ancora da decidere.

«Il risultato dell’esordio è stato importante perché fa morale. Non abbiamo giocato una partita perfetta, dobbiamo coprire meglio il campo sia in fase difensiva che offensiva ma è normale che quello verrà con il tempo. Stiamo lavorando per arrivare al top».

Il match contro la Scafatese

«Ogni partita è importante ma questa è una partita sulla partita. Parliamo di due squadre che hanno dichiarato di voler vincere il campionato, che hanno organici importanti. Dato che però è la seconda partita, il risultato è sicuramente importante ma non influirà sull’andamento del campionato. La Reggina deve avere rispetto per gli avversari ma deve fare la Reggina, conquistandosi il rispetto con i risultati e con ciò che facciamo in campo. Noi pensiamo che loro siano una buona squadra, con un organico importante ma lo siamo anche noi. Sarà il tempo a dire chi è il migliore».

La scelta del portiere

«Non ho ancora deciso, sicuramente ci saranno un portiere over e un portiere under convocati. Per quanto riguarda Lumia, è stata una scelta del ragazzo – che è stato molto diretto e ha dato le sue spiegazioni. Ci dispiace perché avevamo puntato anche su di lui, però la scelta è stata personale».