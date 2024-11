Entrambe con l'ambizione di affermarsi come leader del Girone I di Serie D e, a dire il vero, qualche segnale lo hanno già mandato. Iniziata la settimana che porterà al match dello stadio Luigi Razza tra Vibonese e Reggina, valido per la dodicesima giornata del campionato sopra menzionato. E non possono che riaffiorare i ricordi, anche perché la storia tra questi due club è tanta e arricchita, inoltre, dall'attuale classifica che vede la Vibonese prima in classifica a quota 23 punti, a pari merito con Scafatese e Siracusa, ma con i rossoblù che hanno una partita da recuperare, ovvero la trasferta di Acireale, e che giocheranno mercoledì 20 novembre, ovvero dopo il derby contro gli amaranto. La squadra di Facciolo dunque è potenzialmente prima. La Reggina di Pergolizzi, devono ritrovare la vittoria dopo i due pareggi consecutivi ma vantano una difesa di ferro che subito solo un gol (domenica contro il Sambiase) nelle ultime cinque gare. Oltre a questo, però, la Reggina è a due sole lunghezze dalla vetta e ciò basta a far capire l'importanza di questa gara.

I precedenti

Con il match tra Vibonese e Reggina la testa va subito alla stagione scorsa, quando anche lì le due cugine calabresi sgomitavano per i vertici, con la Vibonese che chiuse terza a 72 punti mentre la Reggina arrivò quarta a quota 65, dando vita a un playoff fratricida e che sorriso alla Reggina che, proprio allo stadio Luigi Razza, vinse per 0-1 grazie al decisivo gol di Barillà. Andando comunque a ritroso nel tempo, il primo incrocio risale al 30 ottobre 2016 e lo decise Saraniti per i vibonesi, nel match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie C. Finì a reti bianche, invece, la gara di ritorno nello stesso campionato. Il capitolo si aggiorna al 23 dicembre 2018, ovvero il diciottesimo turno del campionato di Serie C, e con la Reggina che si fa il regalo di Natale battendo 2-0 i rossoblù grazie a una doppietta di Sandomenico. Nella gara di ritorno di quello stesso campionato, la Reggina replicò vittoria e campionato: 0-2. Un altro 2-0 tutto amaranto il 22 settembre 2019 e, ancora, blitz reggino per 0-1 il 2 febbraio 2020. Si arriva così alla scorsa stagione e con il playoff già raccontato. Nella regular season un pari a reti bianche allo stadio Granillo il 12 novembre 2023 e vittoria di misura per la Vibonese il 24 marzo scorso. Ecco i bilancio allo stadio Luigi Razza: 30 ottobre 2016 Vibonese-reggina 1-0, 28 aprile 2019 Vibonese-Reggina 0-2, 2 febbraio 2020 Vibonese-Reggina 0-1, 24 marzo 2024 Vibonese-Reggina 1-0.