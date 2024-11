Una scorpacciata di straregionali tra le 5 formazioni calabresi ai nastri di partenza. Esordio di fuoco per la neo promossa Roccella che disputerà 3 derby in poche giornate

VIBO VALENTIA - Cinque squadre ai nastri di partenza, due province rappresentate, quella di Cosenza e Reggio. Anche quest’anno il massimo campionato dilettanti sarà a forti tinte calabresi. Nonostante i mille problemi registrati nelle settimane scorse, e la perdita per strada della Vibonese, la nostra regione sarà ben rappresentata pure nella prossima stagione. Rende, Montalto, Gioiese, Hinterreggio e la neo promossa Roccella proveranno a dare filo da torcere alle contendenti del girone. Un raggruppamento, quello “I”, pieno zeppo di piazze calde. Si parte subito fortissimo con il Montalto impegnato in casa contro la temibile Leonfortese, la Gioiese padrona di casa contro il Due Torri e le super sfide da cartello Hinterreggio- Nepolis e Rende-Battipagliese. Unica formazione calabrese che bagnerà l’esordio nel nuovo torneo in trasferta sarà il Roccella atteso in Sicilia sul campo del Tiger Brolo. Per vedere il primo derby di Calabria bisognerà attendere la terza giornata, il 21 settembre, quando al ‘Lorenzon’ di Rende sbarcherà il Roccella. Per la formazione neo promossa guidata da mister Galati seguirà un periodo di fuoco, con il derbyssimo casalingo contro l’Hinterreggio la settimana successiva e la trasferta a Montalto alla settima giornata. Tre turni dopo l’Hintereggio ospiterà il Rende, per poi accogliere la Gioiese alla 12esima. Sette giorni dopo il Montalto accoglierà il Rende per poi spostarsi sullo Stretto, contro l’Hinterreggio alla 14esima giornata. Ultimo derby calabrese il 4 gennaio, quando si chiuderà il girone d’andata, tra Montalto e Gioiese. (ab)