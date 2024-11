Prima giornata in trasferta per Vibonese, Palmese e Roccella. Debutto tra le mura amiche, invece, per Isola Capo Rizzuto e Cittanovese

Qualche incognita resta ma il massimo torneo dilettanti è pronto a decollare. Anche nell’anno dei tanti ripescaggi. Anche nell’anno in cui diversi club attendono di capire se giocheranno in D o tra i professionisti. Vibonese su tutte. Il club monteloenese sogna la “C” ma nel frattempo sa che sarà la Nocerina il primo avversario dell’anno se anche il Tar del Lazio dovesse bloccare la strada al ritorno tra i professionisti. Si partirà il 3 settembre.

Per i rossoblu sfida in trasferta al pari della Palmese che esordirà sul campo della Sancataldese. Avvio lontano da casa pure per il Roccella che darà il via al nuovo torneo, dopo il ripescaggio, da Gela. Prima giornata in casa, invece, per l’altra ripescata Cittanovese. Al “Comunale” sbarcheranno gli ennesi del Troina. Mentre arriverà l’Igea Virtus ad Isola Capo Rizzuto. Questo il primo turno. In attesa di conferme o clamorosi dietrofront. La calda, caldissima estate del calcio non è ancora terminata.

Ecco il calendario completo