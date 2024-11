La Calabria rischia di perdere due formazioni di serie D. Si tratta della Vigor, quasi spacciata e della Palmese praticamente condannata ai play out.

A tre giornate dalla fine è piena bagarre in coda alla classifica. Già nel prossimo turno potrebbero tirarsi le somme per chiudere definitivamente il discorso salvezza diretta, play out e retrocessione.

Tra le calabresi, viaggiano a gonfie vele, appaiate in classifica con 41 punti, il Rende che riposerà nel prossimo turno e il Roccella che contro la Frattese potrebbe festeggiare la permanenza aritmetica. Ancora in bilico invece le sorti della Palmese, condannata, di fatto, ai play out ma che a meno quattro dall'Agropoli, diretta avversaria, andrà a caccia di punti fondamentali già nel prossimo match contro il Due Torri per raggiungere la miglior posizione valida per gli spareggi.

Discorso più complicato per la Vigor Lamezia, che conti alla mano, è ormai sempre più vicina all' Eccellenza. A farle compagnia lo Scordia. Per i lametini zona play out praticamente impossibile. Marsala, Siracusa e Vibonese non proprio le avversarie più indicate per tenere acceso anche quel lumicino di speranza.