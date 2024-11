A completare il girone a 20 squadre anche cinque società campane e ben dieci siciliane. Il campionato prenderà il via il prossimo 19 settembre

Sono stati comunicati poco fa i nuovi gironi della Serie D per la stagione 2021-2022. Fischio d'inizio del campionato in programma per domenica 19 settembre.

Come di consueto le squadre calabresi sono state inserite nel girone I. Insieme a Castrovillari, Cittanova, Fc Lamezia Terme, Rende e San Luca si saranno anche cinque formazioni campane e ben dieci siciliane. Il prossimo step sarà quello della composizione dei calendari.

Il girone I

Biancavilla

Castrovillari

Cavese

Cittanova

Acireale

Sant'agata

Fc Messina

Gelbison

Giarre

Lamezia Terme

Licata

Paternò

Portici

Real Aversa

Rende

San Luca

Sancataldese

Santa Maria

Trapani