Un ritorno in quarta serie atteso per ben quarant'anni e un avvio di campionato da incorniciare: il Praiatortora continua a stupire nel girone I di Serie D. Nelle prime cinque giornate, la compagine allenata da mister Salvatore Viscardi ha conquistato una posizione di alta classifica mantenendo inviolata la voce sconfitte. Un percorso brillante che conferma la forza di un collettivo capace di adattarsi subito al cambio di categoria.

Gonzalez tra i simboli tirrenici

Tra i simboli di questa favola c'è Julian Gonzalez, cresciuto nel settore giovanile e protagonista delle storiche promozioni dalla Promozione A fino all'Eccellenza: «Innanzitutto devo dire che mi sto trovando e gestendo benissimo in questo salto di categoria, senza dimenticare che qui c'è un altro tipo di livello ma abbiamo una rosa composta da giocatori esperti e che ci aiutano nella crescita».

La prova di maturità al "Razza"

Dopo i primi eccellenti risultati, per il Praiatortora è tempo di affrontare un banco di prova di altissimo profilo. Nel prossimo turno, la squadra tirrenica sarà infatti di scena allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia per sfidare la blasonata Vibonese in un derby calabrese d'alta quota.

L'obiettivo è mantenere viva la striscia di imbattibilità stagionale, con la consapevolezza della propria forza ma senza presunzione, come sottolinea lo stesso Gonzalez: «La Vibonese ha una storia importante e ha avuto un grande inizio di campionato. Noi giocheremo in casa loro consapevoli che sarà difficile, ma andremo con l'obiettivo di vincere e fare punti perché dobbiamo pensare innanzitutto a noi. In settimana ci siamo allenati bene».