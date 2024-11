Mister Altomare cerca il primo successo contro la Frattese. L’Hinterreggio cerca il sesto risultato utile di fila a Marcianise. Trasferta difficile per il Roccella impegnato ad Agrigento contro l’Akragas

MONTALTO UFFUGO (CS) - Esplode la nona giornata in Serie D. La domenica in cui Il Montalto è chiamato a dare una svolta al proprio cammino dopo l’esonero in settimana di mister Nappi. Squadra affidata a Luca Altomare. Il nuovo tecnico ha avuto poco più di 4 giorni per preparare la sfida che domani metterà di fronte i biancoazzurri contro la Frattese. 11 i punti in classifica per i campani, 6 per i calabresi. Stesse lunghezze che dividono la Nuova Gioiese ed il Tiger Brolo. Altra sfida delicata almeno per la formazione di mister Dal Torrione, reduce da tre sconfitte nelle ultime 4 gare. Impossibile, sulla carta, l’ostacolo che dovrà superare il Roccella impegnato sul campo della vicecapolista Akragas. Incollata in classifica alla formazione di Agrigento c’è l’Hinterreggio che va a caccia del sesto risultato utile di fila in quel di Marcianise. Chiude il quadro il Rende, tornato al successo la settimana scorsa dopo due ko di fila. I biancorossi ospitano il Noto.