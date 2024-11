È una Reggina vincente e (finalmente) anche bella quella del "Generale Gaeta" di Enna. In Sicilia gli amaranto chiudono la pratica gialloverde con due goal per tempo: Curiale e Renelus nel primo, Cham e Barranco su penalty nel secondo. Segnali forti e confortanti per mister Pergolizzi da parte di molti giocatori, Ragusa e Salandria in primis, e testimonianza che il 4-3-3 sia l'abito più giusto per questa squadra, che può e deve essere dominante.

Il racconto di un match dominato

Parte forte la formazione allenata da Rosario Pergolizzi: al 10’ va subito vicino al goal Ragusa con un gran tiro e giro dal vertice sinistro dell’area di rigore. Amaranto ancora pericolosi con Renelus, che su imbucata di Salandria si allarga troppo e spara addosso a Simeoli. È solo il preludio al goal, anzi ai goal reggini: in quattro minuti arriva il terrificante uno-due targato Curiale-Renelus. Il primo di testa su punizione di Urso, il secondo al volo dopo discesa e cross di uno scatenato Ragusa.

A inizio ripresa meglio l’Enna, che – oltre ad alzare l’intensità - non riesce però a pungere dalle parti di Lazar. La Reggina gestisce e cala il tris al momento giusto: calcio d’angolo, ribattuta su colpo di testa di Girasole ma è bravissimo a coordinarsi Cham, che non lascia scampo a Simeoli. Chiude in bellezza la truppa di Pergolizzi: Ndoye, appena entrato, si conquista un rigore che Barranco trasforma con freddezza. Termina 0-4 per gli amaranto, che finalmente vincono e convincono.

Il tabellino

ENNA (4-2-3-1): Simeoli; Kalombola (46’ Otero), Mbaye, Demoleon, Batista Sena; Timmoneri, Moreso (65’ Guadalupo); Barile (46’ Cristiano), Rotella (46’ Amenta), Cicirello (80’ Nardella); Lusha. A disposizione: Testagrossa, Espasa, Bamba, Cristiano, Otero, Nardella, Guadalupo, Longhi, Amenta All. Pagana

REGGINA (4-3-3): Lazar; Bonacchi, Girasole, Adejo, Cham; Forciniti (88’ Ndoye), Urso (72’ Ba), Salandria (81’ Laaribi); Ragusa, Curiale (60’ Barranco), Renelus (66’ Provazza). A disposizione: Martinez, Porcino, Barranco, Barillà, Provazza, Laaribi, Ba, Ndoye, Mariano. All. Pergolizzi

Arbitro: Francesco Saffioti di Como. Assistenti: Marco Tonti di Brescia e Riccardo Bonicelli di Bergamo

Marcatori: 31’ Curiale (REG), 35’ Renelus (REG), 69' Cham (REG), 91' rig. Barranco (REG)

Ammoniti: 30’ Kalombola (EN), 40’ Curiale (REG), 43’ Cicirello (EN), 59’ Otero (EN), 82’ Ba (REG), 88’ Batista Sena (EN); Recupero: 2’ pt, 3’ st