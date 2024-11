Finisce 1-1 al Granillo il derby reggino tra Lfa e San Luca. Dopo un primo tempo giocato all’arrembaggio, dominando in lungo e in largo, senza però trovare la rete, gli amaranto sono tornati negli spogliatoi sotto di un gol. Secondo tempo a senso unico, ma senza grandi occasioni per Reggio Calabria che agguanta il pareggio allo scadere, senza trovare la vittoria che sarebbe stata preziosa anche in vista del match di domenica prossima a Siracusa. Reggio Calabria e San Luca, si affrontano, davanti a 3626 spettatori, nella gara valida per la 23ª giornata del campionato di serie D girone I. Per gli amaranto torna tra i pali Martinez e in difesa dall’inizio del match Cham. Nel 4-3-3 di mister Trocini trova spazio anche Lika che insieme a Perri supporta l’argentino Bolzicco.

Primo tempo

Reggio Calabria mette subito le cose in chiaro e fa le tende nella metà campo avversaria. Ma bisogna aspettare più di quindici minuti per vedere una conclusione pericolosa di Zucco che di sinistro spedisce però alto sulla traversa. Un paio di minuti più tardi è la difesa del San Luca a rischiare l’autogol. Poco dopo è Perri a controllare bene in area e a calciare in porta ma la palla sfiora la traversa. Il San Luca si fa vedere dopo la mezz’ora con un tiro da fuori area di Ficara che non impensierisce Martinez, mentre gli amaranto vanno vicini al gol con Salandria che colpisce debolmente di testa su un lungo lancio, spedendo a lato. Ci provano senza fortuna anche Bolzicco da fuori area e Perri in acrobazia. Ma il risultato si sblocca a sorpresa nel minuto di recupero con il capitano del San Luca, Pelle, che insacca all’incrocio dei pali per il vantaggio giallorosso.

Secondo tempo

Al ritorno in campo gli amaranto faticano a metabolizzare lo svantaggio e a produrre una reazione degna di questo nome, facendosi vedere dalle parti di Ianni solo intorno al quindicesimo con un colpo di testa di Girasole che finisce sul fondo. Poi è Mungo che ci prova da fuori area colpendo una clamorosa traversa. Qualche minuto dopo di testa ci va Provazza e Ianni si salva con un volo alla sua sinistra. Il San Luca si chiude nella sua metà campo e gli Amaranto riprendono a spingere ma senza essere pericolosi. Solo al 43° arriva il gol del pareggio con una punizione dal limite di Perri. In pieno recupero è Lika a divorarsi da due passi il gol del vantaggio amaranto.